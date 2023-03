Croazia: Dalic rinnova fino al 2026

Zlatko Dalic continuerà ad essere il commissario tecnico della Croazia. Rinnovo fio al 2026 per il ct che allena la nazionale croata dal 2017 e ha guidato i suoi ragazzi a una finale Mondiale nel 2018. La federazione ha annunciato il rinnovo sui propri canali social.

#Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until 2026! ✍️

We're looking forward to the upcoming challenges with our @FIFAWorldCup silver- and bronze-winning head coach! 🇭🇷💪🥈🥉#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/mCFE1Gnb1M

— HNS (@HNS_CFF) March 18, 2023