Argentina, Montiel accusato di stupro: il calciatore dà la sua versione dei fatti

Accusato di stupro da una ragazza, Gonzalo Montiel ha fornito la sua versione in merito ai fatti. Chiamato a testimoniare, il calciatore argentino ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali consensuali con la ragazza, negando tuttavia le accuse di “abuso sessuale aggravato dalla partecipazione di due o più persone”.

“Mia madre e i miei amici hanno cominciato a dirmi che [nome della vittima] gridava in preda alla rabbia dicendo che era tutta colpa mia perché non mi ero preso cura di lei. Non capivo cosa intendessero. Mi è stato detto che Alexis (suo amico, ndr) aveva preso casa sua e che prima erano stati nell’auto di mio padre parcheggiata dentro casa” ha spiegato Montiel. In questa vicenda, il calciatore ha ricevuto anche il sostegno della fidanzata, Karina Nacucchio, che ha pubblicato una foto dei due su Instagram.