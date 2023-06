Dal Brasile: a fine mese Carlo Ancelotti verrà annunciato dalla Federazione come nuovo ct

Prosegue la telenovela che vede protagonista Carlo Ancelotti, conteso tra Real Madrid e Brasile. Il tecnico italiano continua a ribadire che ha un contratto con i Blancos e intende rispettarlo, mentre la Selecao non perde occasione per dire che è solo questione di tempo prima che si trovi l’accordo. La novità più recente all’interno di questa vicenda riguarda l‘ottimismo di Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana che, come riportato da una fonte interna alla Cbf, è sicuro di poter convincere Ancelotti in tempi brevi.

Addirittura, secondo quanto raccontano siti brasiliani e spagnoli, si vocifera che l’accordo tra le parti possa essere ufficializzato già a fine mese. Intanto il ct ad interim della nazionale verdeoro, Ramon Menezes, non si sbilancia: “Ancelotti è un grande allenatore, ma non sono a conoscenza di alcun tipo di accordo con la Federazione“.