Manchester United, De Gea rifiuta il rinnovo: pronta maxi-offerta per Pickford

Il nuovo portiere del Manchester United potrebbe essere Jordan Pickford, molto apprezzato dal tecnico Ten Hag. Come riporta lo ‘Star on Sunday‘, i Red Devils sarebbero pronti ad offrire all’Everton ben 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro) per assicurarsi il cartellino dell’estremo difensore inglese. Una scelta dettata anche dal mancato rinnovo del portiere titolare, David De Gea, che ha rifiutato l’offerta al ribasso del club di estendere il contratto per altri due anni. Sullo sfondo c’è sempre André Onana, portiere dell’Inter che ha molti estimatori in Premier League.