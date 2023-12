Argentina, Lavezzi ricoverato. Gazzetta: “E’ in un centro per tossicodipendenti”

Ezequiel Lavezzi è ricoverato in Argentina in un centro di recupero per tossicodipendenti. Questa la notizia riportata da “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui l’ex attaccante del Napoli sarebbe seguito da un team di medici secondo cui il Pocho deve ritrovare l’equilibrio psico-fisico nell’arco di almeno 2-3 mesi. La clinica si trova a Boulogne sur Mer, località sulla costa del Rio de la Plata in Argentina. Grande riserbo intorno a quanto accaduto in Uruguay a Punta del Este, dove si trova la villa che è anche la residenza estiva di Lavezzi. Quel che è certo è che quest’ultimo ha riportato un ferimento all’addome e la frattura della clavicola, con gli accertamenti che avrebbero escluso aggressioni o coinvolgimenti dei familiari che erano presenti in loco. Per Lavezzi ora sembra iniziare quindi un nuovo capitolo, una nuova partita da giocare per tornare ad avere il pieno controllo della propria vita.