Olanda, Ajax rimborsa i tifosi dopo l’eliminazione in Coppa contro l’Hercules

Stagione da incubo per l’Ajax, che dopo le grandi difficoltà in Eredivisie deve affrontare una delle più grandi delusioni della propria gloriosa storia. I Lancieri sono stati infatti eliminati ai sedicesimi di finale della Coppa d’Olanda dall’Hercules, squadra di quarta serie con sede a Utrecht. Incredibile vittoria per 3-2, con gol di Grotenberg al 93′ per far esultare i padroni di casa e infliggere un ko pesantissimo all’Ajax dell’ex Genoa Van’t Schip.

Il club ha deciso così di rimborsare i 325 tifosi che hanno seguito la squadra a Utrecht in trasferta, veri e propri irriducibili visti i risultati che vedono l’Ajax a -23 dalla capolista Psv dopo 16 giornate di campionato. Una vera e propria lettera di scuse quella pubblicata dal club di Amsterdam. “Condividiamo il dolore dei nostri tifosi e ci vergogniamo profondamente del risultato – si legge – D’intesa con la squadra e lo staff tecnico, è stato deciso che tutti i tifosi che hanno acquistato un biglietto riceveranno un risarcimento, rimborseremo il biglietto della partita e il viaggio in pullman. Tutto ciò non cancella la sconfitta, ma non possiamo non fare nulla. Grazie per il vostro sostegno incondizionato”.