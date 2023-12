Barcellona, bomba dalla Germania: “Rischio esclusione dalle Coppe per due stagioni”

Il Barcellona sarebbe a forte rischio di un’esclusione per “almeno due stagioni” dalle competizioni europee. A riferirlo è l’importante quotidiano tedesco “Die Welt”, che cita fonti interne all’Uefa e al club catalano. Le violazioni riguarderebbero il fair play finanziario, con i bilanci del Barcellona che sarebbero stati definiti “un gran caos”. Un’altra gatta da pelare quindi dalle parti del Camp Nou, con i problemi finanziari degli ultimi anni che non sono certo un mistero e hanno già avuto un impatto importante sul valore e sul rendimento della squadra. Il Barcellona non è più sicuramente la corazzata di qualche anno fa, ma adesso rischia veramente l’esclusione dalle competizioni Uefa. Il tutto con la Superlega alla finestra.