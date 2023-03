Qualificazioni Europei Under 17, Elite Round: Italia chiude con un 3-0 sull’Ucraina e ipoteca l’accesso alla fase finale

L’Italia di Bernardo Corradi supera 3-0 l’Ucraina nell’ultima partita del Gruppo 6 dell’Elite Round e ipoteca l’accesso alla fase finale degli Europei Under 17 in Ungheria. Dopo il pareggio nella gara d’apertura contro l’Irlanda e il successo ai danni di Cipro, quest’oggi gli azzurri hanno chiuso nei minuti finali una partita che fino a quel momento era stata piuttosto equilibrata.

Molta intensità da ambo le parti, con Ravagnoli che apre le marcature al 40° imbeccato dal numero 10 Romano. Si va all’intervallo con gli azzurrini in vantaggio, ma l’Ucraina nella prima mezz’ora della seconda frazione si fa vedere spesso in attacco. Martinelli però non si fa mai trovare impreparato e respinge ogni assalto degli avversari. E alla fine è l’Italia a chiudere i conti grazie ad un ottimo impatto dalla panchina di Liberali, che prima firma il raddoppio al 77° e dieci minuti più tardi fornisce l’assist del 3-0 a Mendicino. Italia che chiude a 7 punti, ma non riesce a vincere il girone a causa della vittoria dell’Irlanda contro Cipro arrivata al 96esimo. Passano comunque sette delle otto seconde, quindi la squadra di Corradi dovrebbe essersi messa al riparo da eventuali sorprese provenienti dagli altri giorni.