Combinata Nordica, Mondiali Planica 2023: nella Gundersen ancora oro per Riiber. Costa migliore degli azzurri

Jarl Magnus Riiber è ancora il Re sulle nevi di Planica, dove quest’oggi è andata in scena la Gundersen di 10 km con salto dal trampolino grande. Il norvegese vince il suo quarto oro ai Mondiali di combinata Nordica, precedendo il connazionale Jens Luraas Oftebro per una storica doppietta norvegese, mentre il bronzo è andato a Johannes Lamparter. L’austriaco nei metri finali della prova sugli sci è riuscito ad avere la meglio sull’estone Kristjan Ilves e sul connazionale Stefan Rettenegger. Migliore degli italiani Samuel Costa: l’atleta della Fiamme Oro ha chiuso in 19esima posizione. 23esimo Raffaele Buzzi, 30esimo Aaron Kostner e 34esimo Iacopo Bortolas.