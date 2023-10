Arbitri, al via la “palestra mentale” per gli addetti al Var. Rocchi: “Al lavoro su concentrazione e gestione dello stress”

Nuovo progetto per l’Associazione Italiana Arbitri, che in collaborazione con la start up Mental Economy ha avviato un corso di “palestra mentale” in occasione del raduno dei video match officials, ovvero gli addetti al Var. A presentare questa nuova particolare attività è stato lo stesso presidente degli arbitri italiani, Carlo Pacifici: “Come si lavora sui muscoli, dobbiamo lavorare sulla mente. Il nostro è un gruppo molto specializzato, ai vertici a livello europeo – spiega – Lavorare sull’aspetto mentale è determinante se vogliamo rendere sempre meglio.” Presente anche il responsabile della CAN, Gianluca Rocchi: “Con questo progetto, su cui puntiamo molto, vogliamo lavorare su concentrazione, attenzione e gestione dello stress in sala Var. Sarà uno strumento importante per lavorare sempre meglio.”

Nel dettaglio, i video match officials hanno compiuto una serie di esercizi di attenzione, concentrazione ed esecuzione presso la Torre PwC nel quartiere Citylife a Milano. Durante questa attività sono stati misurati diversi parametri come Brain Strain, Heart Rate e tempi di reazione. Il raduno è poi proseguito al centro Var di Lissone, dove Rocchi insieme ai componenti CAN Andrea Gervasoni e Dino Tommasi ha analizzato gli episodi delle ultime giornate di campionato.