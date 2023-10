Beach soccer: vittoria per l’Italia in amichevole contro la Svizzera, finisce 11-10 dopo i rigori

Proseguono le amichevoli dell’Italia di beach soccer. Altro successo per gli azzurri, che battono 11-10 la Svizzera dopo i calci di rigore. Dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, gli elvetici devono cede ai tiri dal dischetto con l’errore di Steinemann. Terzo successo in tre partite per i ragazzi di Del Duca, dopo la doppia vittoria contro la Spagna. Le reti dell’Italia portano la frma di Bertacca, D’agostino e Shalabi. Per la Svizzera a segno due volte Hodel e Steinemann.