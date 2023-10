Milan-Juventus, i convocati di Allegri: c’è Federico Chiesa

Torna la Serie A e lo fa subito con un big match che chiude la domenica calcistica tra Milan e Juventus in quel di San Siro. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati e il dubbio principale verteva sulla presenza o meno di Federico Chiesa. Il numero 7 è arruolabile, così come torna anche Dusan Vlahovic. Presente, come comunicato da Allegri in conferenza stampa, anche il giovane Nonge. Di seguito la lista completa.

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

7 Chiesa

9 Vlahovic

11 Kostic

13 Huijsen

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

18 Kean

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

27 Cambiaso

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia

46 Nonge Boende