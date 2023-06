Antisemitismo nel calcio: domani intesa per contrastare fenomeno

Sarà sottoscritta domani al Viminale una dichiarazione d’intenti per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio. L’intesa tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giuoco calcio Gabriele Gravina si pone l’obiettivo di rafforzare le azioni di contrasto al fenomeno. L’evento è in programma alle 10 e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero.