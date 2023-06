Wta Bad Homburg 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 27 giugno del torneo Wta di Bad Homburg 2023. Sara Errani scende in campo alle ore 12:00 per il suo match di ottavi di finale contro la russa recentemente diventata di passaporto francese Varvara Gracheva. Poi toccherà ad Alizé Cornet ed Emma Navarro. Alle ore 16:30 Noskova-Samsonovaed infine, alle ore 18:00 Andreescu-Masarova.

CENTRE COURT

Ore 12:00 – Errani vs (8) Gracheva

a seguire – Cornet vs Navarro

Non prima delle 16:30 – Noskova vs Samsonova

Non prima delle 18:00 – (5) Andreescu vs Masarova