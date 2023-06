Atp Maiorca 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 27 giugno del torneo Atp di Maiorca 2023. Scendono in campo due delle prime quattro teste di serie del tabellone, ovvero quell’Adrian Mannarino che ben si è comportato al Queen’s, e Alejandro Davidovich Fokina. Occhi puntati anche su Feliciano Lopez, in quello che dovrebbe essere l’ultimo torneo della carriera.

CENTER COURT

Ore 12:00 – Rinderknech vs Ramos Vinolas

a seguire – (4) Mannarino vs Pella

Non prima delle 16:00 – Lopez vs Purcell

Non prima delle 18:30 – Kotov vs (2) Davidovich Fokina

GRANDTAND

Ore 12:00 – Lestienne vs Kubler

a seguire – Harris vs Safiullin

a seguire – Moutet vs (8) Bautista Agut