Australian Open 2024, Musetti: “Mi sento bene, voglio sfruttare questi mesi in cui non difendo nulla”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo al primo turno degli Australian Open 2024 contro Bonzi, Lorenzo Musetti ha condiviso le sue sensazioni: “Mi sento bene, sono reduce da due tornei positivi in cui si sono visti sia i miglioramenti che i frutti del lavoro di preparazione. Ad Adelaide è mancata solo la semifinale, ma ho espresso un ottimo tennis. Mi auguro di continuare così e di portare più maturità in campo“.

Il classe 2002 ha poi parlato della presenza di Corrado Barazzutti nel suo team: “L’ho scelto perché so di poter contare su di lui, credo possa dare molto sia a me che a Simone (Tartarini, ndr) in termini di esperienza. E’ un gran motivatore e riesce sempre a risollevarti“. Musetti ha infine fatto riferimento al futuro, sia dentro che fuori dal campo: “Voglio approfittare di questi primi tre mesi in cui non difendo praticamente nulla. Lo scorso anno non eravamo preparati e abbiamo preso decisioni importanti che cambieranno la nostra vita, ma quando c’è l’amore c’è tutto. Sento di aver ritrovato il mio equilibrio, sono motivato e sulla strada giusta. Veronica? E’ la mia prima tifosa, mi ha aiutato a ritrovare la voglia di far bene“.