Andrea Abodi: “Via i criminali dallo stadio. Euro 2032? Vogliamo fare sul serio”

“Quello che è successo in questi mesi impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo. Dobbiamo liberare gli stadi e il calcio dalla delinquenza e dalla criminalità. Lo stadio deve essere delle famiglie, dei bambini, dei tifosi che rispettano le leggi. Il razzismo e l’antisemitismo vanno contrastati nell’immediatezza”. Lo afferma il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in un’intervista al “Corriere dello Sport” sui tanti problemi del calcio italiano fra violenze ultras, cori razzisti e inchieste. E’ in atto un lavoro su “un piano di attività e iniziative da condividere con Figc e leghe per rendere sempre più efficace l’azione di contrasto a ogni forma di inciviltà e violenza” e Abodi ammette che “è del tutto evidente che il divieto di trasferta, comunque, sia una sconfitta, ma dovremo impegnarci tutti perché non sia definitivo”. Altro tema attuale è quello dello “ius soli sportivo”, “questione che necessita di essere affrontata all’interno del Governo e con il Parlamento. Sarà mia responsabilità promuovere il confronto su questo argomento. Bisogna però lavorare sui nostri giovani, visto che le Primavere sono piene di stranieri e le ragioni dell’assenza di giovani italiani non mi convincono. Credo che vada ripristinata la centralità della nostra scuola, promuovendo il ritorno al calcio dei bambini”.

Centrale è il tema stadi che “non sono ospitali, adeguatamente accessibili per i portatori di disabilità, intelligenti dal punto di vista tecnologico, non sono educati dal punto di vista ambientale ed energetico. Euro2032? Vogliamo fare sul serio”. Abodi parla anche di riforma del calcio che “si deve fare. La prossima settimana chiederò al presidente Gravina, ai presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche di accettare un mio invito a un confronto che deve essere necessariamente risolutivo”. E su Milano-Cortina regna l’ottimismo: “Abbiamo costituito una Cabina di Regia a Palazzo Chigi della quale fa parte mezzo Governo, che si riunisce ogni 15 giorni. Le risorse finanziarie sono disponibili, il portafoglio progetti anche e quello in corso sarà l’anno dei cantieri”.