F1, la Ferrari fa ricorso contro la penalità di 5” a Sainz

La Ferrari chiede il riesame. La scuderia di Maranello ha presentato ricorso contro la penalità di 5 secondi inflitta a Carlos Sainz nel GP d’Australia, che ha fatto retrocedere lo spagnolo dal quarto al dodicesimo posto, fuori dalla zona punti. Il team principal di Maranello Frédéric Vasseur, ha fatto sapere di aver “presentato una richiesta di revisione della decisione. L’abbiamo inviata alla FIA”. In una gara negativa, condizionata già dall’incidente al primo giro di Leclerc, Sainz è stato penalizzato per aver stretto l’Aston-Martin di Fernando Alonso e aver mandato in testacoda il pilota spagnolo. Per la Ferrari Sainz è stato trattato in modo diverso da Pierre Gasly, reduce dal contatto con la monoposto del suo compagno di squadra all’Alpine Esteban Ocon, che ha causato il ritiro di entrambi. Vasseur spera “di avere almeno una discussione aperta con loro” (le autorità della FIA), “anche per il bene di questo sport, per evitare di avere questo tipo di decisione in cui hai tre incidenti nella stessa curva e non la stessa decisione (…). Abbiamo avuto l’impressione che l’incidente tra Gasly e Ocon sia stato trattato in modo leggermente diverso”.