Masters 1000 Madrid 2023, Alcaraz che fatica: lo spagnolo rischia, ma batte Ruusuvuori in rimonta

Carlos Alcaraz fatica e rischia grosso, ma batte in rimonta in tre set Emil Ruusuvuori mediante il punteggio di 2-6 6-4 6-2, nel match valevole per il secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid 2023. Dopo un avvio di partita abbastanza in sordina, il finlandese riesce a piazzare il break nel quarto game per poi difenderlo nei suoi turni di battuta senza concedere alcuna palla del contro-break. Nell’ottavo gioco il tennista scandinavo ha a disposizione ben quattro set-point e, all’ultima occasione, porta a casa il primo set con un netto e sorprendente 6-2. Nel secondo parziale i due rivali viaggiano spediti al servizio almeno fino al sesto game, quando Ruusuvuori ha altre cinque palle break, che potrebbero essere quasi un colpo di grazia per lo spagnolo. Quest’ultimo è bravo a reagire annullando tutte le chance dell’avversario, per poi piazzare lui il break nel game successivo. Il finlandese accusa il colpo, così Alcaraz ristabilisce l’equilibrio con un 6-4.

Il vento del match, dunque, cambia completamente con il numero due del mondo che mette a segno il break in apertura del terzo set e consolida il vantaggio nel quinto gioco, volando sul 4-1. Niente da fare per lo scandinavo, che deve arrendersi ad Alcaraz. Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata Andrey Rublev e Borna Coric si sbarazzano rispettivamente di Stanislas Wawrinka (7-5 6-4) e Hugo Gaston (6-3 6-3). Avanzano al turno successivo anche Grigor Dimitrov, Karen Khachanov, Yoshihito Nishioka, Jaume Munar e Daniel Altmaier.