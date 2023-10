Amichevoli, Georgia a valanga sulla Thailandia: in gol Kvaratskhelia. Vince la Russia

La sosta delle nazionali vede andare in scena anche amichevoli internazionali, in aggiunta ai match di qualificazione ai prossimi Europei. In ottica “italiana”, da segnalare il gol di Khvicha Kvaratskhelia nella goleada da 8-0 rifilata dalla Georgia alla malcapitata Thailandia. A Tbilisi il giocatore del Napoli parte dalla panchina, ma nel secondo tempo subentra e impiega appena otto minuti ad aggiungersi al tabellino dei marcatori. A Mosca invece è andata in scena l’amichevole tra Russia e Camerun, nonostante il divieto di partecipazione a ogni competizione internazionale a causa della guerra in Ucraina. I padroni di casa hanno vinto per 1-0 grazie al gol di Chalov al 40′ del primo tempo.