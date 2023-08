Basket, Trentino Basket Cup 2023: l’Italia batte all’overtime la Turchia e vola in finale

L’Italia piega 90-89 la Turchia nelle semifinali della Trentino Basket Cup. Partita intensa, quella giocata sul parquet della BLM Group Arena, che ha visto sfidarsi ad armi pari le due squadre. L’Italia ha avuto un avvio positivo, ma la Turchia non si è arresa ed è sempre rimasta una reale minaccia per gli Azzurri. Due i colpi di scena più eclatanti: durante l’ultimo quarto Ozdemiroglou cade a terra urlando dal dolore e il turco lascia il campo tenendosi il ginocchio. La Turchia esce destabilizzata da quel momento e la vittoria sembra essere nelle mani dell’Italia, ma Kabaca – esattamente sul secondo di chiusura della partita – tira a canestro da oltre la metà campo e porta il tabellone sul 75-75. Nell’overtime poi, i turchi iniziano con il piede giusto, ma gli Azzurri non demordono e riescono a rimontare e a vincere. La nazionale tricolore dovrà ora prepararsi alla finale contro la Cina, mentre la Turchia sfiderà Capo Verde per il terzo posto.

L’Italia inizia la partita a ritmo serrato, giocando nel migliore dei modi e collezionando 23 punti in soli cinque minuti. Successivamente, la Turchia entra nel gioco, ma sembra non esserci la giusta comunicazione nella difesa, elemento di cui gli azzurri approfittano. Da sottolineare l’impegno di Fontecchio, che sul 25-19 ha segnato 12 punti. I turchi faticano a recuperare il vantaggio italiano e dopo una fase di riavvicinamento con il tabellone che segna 25-24 alla fine del primo quarto, si perdono nuovamente all’inseguimento degli avversari. L’Italia si porta prima sul 38-32 grazie a tre tiri liberi di Procida e poi chiude il secondo quarto sul 49-38.

Dopo l’intervallo, la Turchia scende in campo con più convinzione, tanto da portarsi sul 49-49 in pochi minuti. La nazionale tricolore però riesce ad alzare il ritmo, grazie ad alcuni errori degli avversari e dei falli in proprio favore, mantenendosi in vantaggio. Al termine del terzo quarto, l’Italia è in vantaggio per 61-56. Nell’ultimo quarto, la Turchia rimonta fino al 63-61, ma improvvisamente Ozdemiroglou cade a terra dolorante, tenendosi il ginocchio. Il giocatore è costretto ad abbandonare il campo e la nazionale turca ne risente, perdendo la bussola della gara. L’Italia riapre il gap, portandosi sul 72-63, ma la Turchia si riprende e recupera. All’ultimo minuto, il tabellone segna 75-72 e la vittoria dell’Italia sembra essere conquistata, ma improvvisamente Kabaca tira da prima di metà campo e porta la Turchia sul 75-75!

Tempo di over time per le due squadre. La Turchia parte veloce e scattante, portandosi subito in vantaggio di 80-75. L’Italia però non si arrende e rimonta, finché Tonut non segna il punto del vantaggio, 87-85. Tiri liberi di Polonara, che porta gli Azzurri sul 90-88 a pochi decimi dalla fine. Termina così la partita, con vittoria dell’Italia 90-89, che vola in finale a sfidare la Cina. Alla Turchia spetterà Capo Verde per la lotta al terzo posto.

IL TABELLINO

ITALIA: Spissu 8, Tonut 9, Melli 9, Fontecchio 21, Ricci 6, Spagnolo 7, Caruso ne, Polonara 9, Diouf 5, Visconti ne, Severini 7, Procida 3, Woldetensae 3, Pajola ne, Datome 3. Allenatore: Pozzecco.

TURCHIA: Hazer 3, Buyuktuncel, Sanli, Arslan, Saybir 2, Bitim 8, Kabaca 8, Ulubay 9, Haltali ne, Ozdemiroglu 5, Korkmaz 16, Osmani 9, Sipahi 6, Yilmaz ne, Yurtseven 23. Allenatore: Ataman.

ARBITRI: Lanzarini, Perciavalle, Capotorto.

NOTE: parziali 25-24, 49-38, 61-56, 75-75. Tiri liberi: Italia 19/30, Turchia 7/12. Uscito per 5 falli: Ricci