Highlights e gol Juventus-Real Madrid 3-1, amichevole 2023 (VIDEO)

di Valerio Carriero 8

Gli highlights e i gol di Juventus-Real Madrid, amichevole estiva giocata negli Stati Uniti. Al Camping World Stadium di Orlando termina 3-1 in favore dei bianconeri, grazie alle reti di Kean, Weah e di Vlahovic allo scadere. Nel mezzo, inutile il solito Vinicius per gli uomini di Carlo Ancelotti. Nel video in alto le reti e le azioni salienti del match.