Il Basilea vince a Nizza, tifosi svizzeri fermati in Italia: guardano la partita a Sanremo e ripuliscono

Il Basilea è in semifinale di Conference League, dove sfiderà la Fiorentina, ma la serata di seicento tifosi svizzeri non è andata come da programma. I supporter elvetici, infatti, in ottemperanza alle decisioni delle autorità francesi sono stati respinti al confine di Ventimiglia tra l’Italia e la Francia e non hanno potuto raggiungere Nizza, dove i loro beniamini si giocavano il ritorno dei quarti. Poco male, perché l’ingente gruppo di tifosi ha deciso di fermarsi a Sanremo, invadendola di fatto, quindi con tanto di gruppo elettrogeno e telo montato come maxischermo hanno visto la partita in piazza Borea d’Olmo. Il tutto senza causare danni agli abitanti del comune ligure, e anzi ripulendo le strade prima di lasciare la cittadina in provincia di Imperia.