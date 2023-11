Agente Giuffredi presenta ricorso al Collegio di Garanzia contro la Lazio per il contratto di Hysaj

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha presentato un ricorso contro la Lazio per il contratto del giocatore ex Napoli con la squadra della capitale. Questo il comunicato: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del Coni, presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo Mario Giuffredi, contro la S.S. Lazio S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 8 luglio 2021 e valido fino al 31 agosto 2021, con il quale la Società intimata ha conferito alla suddetta istante l’incarico di curare i propri interessi per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica ed il tesseramento del calciatore Elseid Hysaj“.