Agente Kvaratskhelia: “Il Napoli non può perdere con l’Empoli, lo sa anche un bambino”

Nel corso dell’avventura di Rudi Garcia alla guida del Napoli, il rapporto tra l’allenatore francese e Khvicha Kvaratskhelia non è mai sbocciato, con quest’ultimo che diverse volte ha lamentato alcune scelte dell’ex allenatore dell’Al-Nassr che spesso lo ha sostituito prima della fine della partita.

Durante la sua intervista a ‘Sport Imedi’ Mamuka Jugeli, agente dell’esterno georgiano, ha parlato anche dell’ormai ex allenatore degli azzurri, dichiarando: “Non voglio attaccare nessuno, ma anche un bambino sa che il Napoli non può perdere con l’Empoli. De Laurentiis ora ha un allenatore esperto che conosce la piazza ed ha fatto bene nella sua prima avventura a Napoli, e tante persone competenti in società“.