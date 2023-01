Adm: avviata la sezione Antiriciclaggio sulle scommesse sportive

Stefano Saracchi, Direttore Giochi dell’Agenzia Dogane e Monopoli, ha firmato l’ordine di servizio con il quale è stata istituita la sezione Antiriciclaggio all’interno del Gruppo Analisi Scommesse Sportive, l’organo dedicato alla prevenzione e alla lotta contro le frodi sportive. “Una decisione che arriva dopo le rilevantissime attività di polizia giudiziaria delegate dai più importanti Uffici di Procura della Repubblica” si legge nel documento visionato da Agipronews. “Vi è, inoltre, la necessità di svolgere in modo sempre più coordinato le attività antifrode nel settore dei giochi ed in materia di antiriciclaggio”, continua la nota. Alla guida della nuova sezione ci sarà Roberto Gabrielli, già funzionario della Direzione Antifrode e Controlli; tra i dodici membri figurano anche Maurizio Tortolano e Maria Grazia Ibba, con compiti specifici di amministrazione. La sezione organizzerà l’attività sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalla Direzione Giochi.

Il documento è poi proseguito: “Tali professionalità opereranno anche per mezzo dei nuovi contesti tecnologici e ingegneristici delle piattaforme telematiche di gioco in fase di sviluppo in tutto il mondo. Adm, infine, porterà avanti il nuovo impegno anche attraverso gli approfondimenti di analisi e studio che la Direzione Giochi dell’Agenzia sta sviluppando, con riguardo agli aspetti economici e dell’ingegneria tecnologica connessi ai nuovi strumenti globali del multiverso e del metaverso”.