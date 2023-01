Napoli, Sacchi: “Non deve tornare rilassato o pagherà pegno”

“La ripartenza dopo la sosta? Non abbiamo precedenti in materia. Penso possa essere diverso rispetto alla prima parte. Per esempio: se il Napoli dovesse tornare rilassato, potrebbe pagare pegno. E sarebbe un dispiacere perché ha mostrato un calcio fatto di bellezza, di emozioni, di collaborazione, di sinergie in cui si vedono solo i pregi e mai difetti”. Lo ha detto Arrigo Sacchi in un’intervista al Giornale in merito alla ripresa del campionato di Serie A. E sul Milan: “Non sempre riesce a essere compatto. E quando non sei compatto lasci dei buchi. Se ti allunghi non sei più squadra. E per essere vicini finisci con lo stare tutti dietro. Anche la Juve con un solo interrogativo riferito a quanto incideranno le questioni extra-calcio”.