Abodi sul possibile rinvio dei campionati: “Preoccupante, spero in una decisione in tempi giusti”

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha detto la sua sul possibile slittamento dei campionati (tra cui quello di Serie B) per via dei tanti ricorsi: “Ogni rinvio è preoccupante. Pertanto mi affido alla capacità di chi dovrà decidere che la scelta venga presa nel tempo giusto. Ovviamente è auspicabile che anche la decisione sia giusta. Un campionato è regolare anche in base a quando inizia“. Queste le parole di Abodi, intervenuto a margine della conferenza stampa della campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta al Coni.