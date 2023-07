Abodi: “Commissariamento Sport e Salute? Faccio il tifo per una soluzione definitiva”

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha parlato margine della conferenza stampa della campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta al Coni: “Nomine Sport e Salute? Oggi precedenza alla pasta: festeggiamo una cosa bella, poi ne verranno altre in settimana“. Sulla possibilità del commissariamento, Abodi ha detto: “Personalmente faccio il tifo per le soluzioni definitive e non per quelle precarie. Le tempistiche non dipendono da una sola persona, perciò è fondamentale un ingrediente come l’armonia. Io sono fiducioso. La società proseguirà nel suo lavoro e ciò che conta è che non ci siano contraccolpi operativi né turbamenti. Tali situazioni verranno affrontate e risolte come è giusto che sia”.