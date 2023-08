Abodi “Mi aspetto un campionato competitivo, sarà in volata”

Il Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha parlato della stagione entrante di Serie A e delle proprie aspettative sul campionato 2023-2024: “Mi aspetto un campionato molto competitivo. Magari molti vorrebbero un campionato monotono, con una squadra in fuga dalle prime giornate, ma io penso che, per il bene del torneo, ci sarà un campionato competitivo anche per 4-5-6 squadre che possono arrivare fino in fondo vicine, come nel ciclismo. Perché sappiamo che la volata finale è uno spettacolo garantito. L’importante è che sia un campionato che si giochi in campo, sugli spalti con l’affetto dei tifosi appassionati ai quali va il nostro grazie”.