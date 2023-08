Roma: Matic ancora a riposo, Faticanti torna in gruppo

La Roma, dopo il ritiro in Portogallo, è tornata a lavoro. Tutti i calciatori si sono ritrovati a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, per riprendere la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico portoghese. A riposo il solo Matic, out per gestire meglio i carichi di lavoro, mentre si è rivisto in gruppo Faticanti. Aggregato, poi, anche il giovane Alessio, arrivato dal Vicenza. Prosegue senza scossoni, quindi, il precampionato della Roma per la quale domani sarà già vigilia di un nuovo match: all’orizzonte, infatti, c’è la sfida di domenica 6 agosto, alle 19.45, quando i giallorossi se la vedranno contro il Tolosa. I giallorossi partiranno domenica mattina e torneranno nella Capitale subito dopo la fine del match, mentre il 12 è in programma l’ultimo test a Tirana contro il Partizani prima del gran debutto in campionato contro la Salernitana.