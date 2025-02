Il 4 febbraio scorso hanno compiuto 21 anni e tre giorni dopo sono salite insieme sul podio di Coppa del Mondo per la prima volta. Le gemelle giapponesi Yuna Kasai e Haruka Kasai ci hanno preso gusto e al termine di un febbraio da incorniciare sono rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo nella mass start femminile dei Mondiali di combinata nordica in corso di svolgimento a Trondheim 2025. Una beffa per la padrona di casa, Gyda Westvold Hansen, prima al termine del segmento di 5km, costretta ad accontentarsi dell’argento. Domani il programma di Trondheim 2025 prosegue con la prova mista: turno di salto alle 12, staffetta alle 16.

WESTVOLD HANSEN PRIMA DOPO LA 5KM

Nella prima frazione Westvold Hansen si è imposta infatti in 13’36″3. Preceduta di 2″ la connazionale Marte Leinan Lund, mentre al terzo posto si è accomodata Kasai (+3″6), con la tedesca, prima della classifica generale di Coppa del Mondo, Nathalie Armbruster (+4″2) e l’altra norvegese Ida Marie Hagen quinta a 7″0 dopo una caduta nella seconda tornata a seguito di un contatto con la classe 2006. Più indietro le azzurre. La migliore è stata Daniela Dejori con il tredicesimo posto ed un distacco di 55″. Più indietro Greta Pinzani diciottesima a 1’09″3, Veronica Gianmoena 25esima a 1’34″5 ed Anna Senoner 32esima a 2’19″4.

LA RIMONTA DI KASAI

Poi la rimonta delle nipponiche nella serie di salto dal trampolino Hs102. La classifica conteggia 121 punti per Yuna Kasai, con 2,3 punti di margine sulla norvegese e con 5,4 lunghezze sulla sorella. Ai piedi del podio, è quarta la statunitense Alexa Brabec (111,4), con le tedesche Jenny Nowak e Nathalie Armbruster in quinta (111.2) e sesta piazza (108.9). Delusione per Ida Marie Hagen, che deve accontentarsi della decima posizione col totale di 93.8. Completano la top 10 l’austriaca Lisa Hirner (105.7), le altre norvegesi Marte Leinan Lund (102.1) e Ingrid Laate (94.0). Lontane le italiane. Nella graduatoria finale la migliore è Veronica Gianmoena, ventiquattresima con 60,8 punti. Calo di quattordici posizioni invece per Daniela Dejori (27esima, 54,0). Più indietro Greta Pinzani (30ima, 47,7) e Anna Senoner (32esima, 31,0).

.