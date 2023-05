Lazio, 150 vittorie per Sarri e 19esimo clean sheet: la Champions è vicina

Un altro record per un posto Champions sempre più vicino. Dopo la vittoria della sua Lazio sul Sassuolo, Maurizio Sarri ha toccato quota 150 successi da allenatore in Serie A in 261 panchine ed è il tecnico più veloce a raggiungere questo traguardo nelle ultime 40 stagioni. Milinkovic e compagni viaggiano con la media di possesso palla più bassa mai registrata per una squadra dell’allenatore di Figline Valdarno in A, ma la Lazio quando è in giornata sembra essere una macchina perfetta. Quelli contro Torino e Inter sono stati due passi falsi che non hanno inceppato il meccanismo né interrotto il percorso. Sono 64 i punti in classifica, meno solo del Napoli. Uno in più della Juventus, quattro in più dell’Inter e sei in più di Atalanta, Milan e Roma. Insomma, a cinque giornate dalla fine il posto Champions sembra essere in cassaforte ma Sarri come al suo solito chiede concentrazione massima. La gara col Milan rappresenta uno snodo cruciale, prima del rush finale. Altre cinque gare senza l’impegno europeo e con un’infermeria vuota (con Cataldi da valutare). Le certezze riguardano una difesa che è riuscita a reggere anche senza lo squalificato Romagnoli. Il 19esimo clean sheet è la ciliegina sulla torta sulla stagione che potrebbe regalare l’ottava partecipazione alla Champions della storia biancoceleste.