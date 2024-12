Continua a volare l’Inter nella Youth League 2024/2025. I nerazzurri di mister Zanchetta hanno infatti trovato la sesta vittoria in altrettante partite sul campo del Bayer Leverkusen, che gli permette così di chiudere la fase campionato della competizione al primo posto della classifica. Finisce 1-0, con la rete decisiva siglata al 63′ dal figlio dell’allenatore, Mattia Zanchetta, grazie ad un bel tiro al volo da fuori area. Vittoria meritata per la Beneamata, che ha creato di più soprattutto nella prima frazione, quando ha colpito anche un palo con Lavelli. L’Inter può così guardare con la massima fiducia al sorteggio del 20 dicembre, in cui conoscerà la sua prossima avversaria.

Per un’italiana che vola ce n’è un’altra che cade. Brusco stop interno infatti per l’Atalanta, che a Zingonia crolla per 4-0 sotto i colpi di un ritrovato Real Madrid. I Blancos hanno confermato il loro periodo di forma, reagendo così ai due ko delle prime giornate contro Liverpool e Lille: il pallino del gioco è stato fin da subito in mano alla squadra ospite, che è passata in vantaggio a fine primo tempo grazie al rigore conquistato da Roberto Martin e realizzato da Aguado. È nella ripresa però che va in scena lo show delle Merengues, che nel giro di nove minuti calano il poker che chiude la gara: al 66′ il neo entrato Ortega fredda Zanchi da pochi passi dopo una splendida azione personale del solito Martin. Passano solo 180 secondi e ancora Ortega piazza la doppietta con un perfetto colpo di testa su cross al bacio di Liberto, mentre il poker arriva al 75′ ed è frutto di una grande azione corale, conclusa con il preciso diagonale mancino di Fortea per il 4-0 finale.

La situazione in classifica delle italiane

Come detto, l’Inter ha chiuso al primo posto la classifica con 18 punti in sei partite, mentre l’Atalanta termine il suo percorso a quota 12. Attualmente gli orobici si trovano al sesto posto, ma dovranno attendere le gare di domani per conoscere la loro posizione. Domani scenderanno in campo tra le altre anche Milan, Juventus e Bologna: una vittoria garantirebbe la qualificazione ai bianconeri, che attendono tra le mura amiche il Manchester City, mentre un successo potrebbe anche non bastare ai rossoneri, che ospitano la Stella Rossa. Già fuori dai giochi invece i felsinei, attesi dalla trasferta sul campo del Benfica.