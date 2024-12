Massimo Stano si prepara alla 35 km di marcia di Dublino, in scena domenica 15 dicembre e valida per l’ultima tappa del circuito mondiale 2024. L’obiettivo dell’atleta azzurro è la qualificazione ai Mondiali di Tokyo 2025, ottenendo un tempo di due ore e 28 minuti. Oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, Stano è tornato in Italia da pochi giorni, dopo un mese di allenamento in altura in Cina tra i 1900 metri di Kunming e i 2400 di Lijiang. Ora, la destinazione è l’Irlanda, che raggiungerà nella giornata di sabato. Il marciatore allenato da Patrick Parcesepe è a caccia del pass per la gara di apertura della rassegna intercontinentale del Giappone, in programma il 13 settembre alle 08:00. La 35km di Tokyo sarà l’ultima del suo genere, con World Athletics che ha annunciato il passaggio alle distanze della mezza e della maratona. In caso di mancata qualificazione, Stano avrebbe ancora gli Europei di squadre di Podebrady, in programma a maggio, o tramite ranking entro il 24 agosto 2025. Sulla 20 km, l’azzurro è già qualificato grazie al record italiano di 1h17:26, ottenuto a marzo a Taicang.