Youth League 2023/24: un punto a testa per Inter e Benfica, finisce 1-1

Finisce 1-1 a Interello la sfida valida per il secondo turno di Youth League tra Inter e Benfica. Buon pareggio per i nerazzurri che hanno condotto per buona parte del match, soffrendo spesso però le iniziative degli ospiti. L’Inter si porta 1-0 al minuto 12′ grazie a Berenbruch, che sfrutta un’indecisione della difesa biancorossa e batte Velickovic per il vantaggio nerazzurro. Il Benfica reagisce subito e ha diverse occasioni per riportare la sfida in parità, ma tiene bene la difesa dell’Inter. Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Kamate che colpisce la traversa, ma pochi minuti più tardi all’83’ arriva il meritato pareggio del Benfica grazie a Joao Rego. Nel finale resta in 10 la squadra di Chivu per l’espulsione di Cocchi, ma l’assedio dei portoghesi non porta l’effetto sperato e la gara si chiude 1-1.

L’Inter si porta a quota 2 punti nel girone dopo il pareggio 3-3 della prima gara contro la Real Sociedad. Stessi punti anche per il Benfica, che trova un altro pari dopo quello della gara d’esordio per 1-1 contro il Red Bull Salisburgo.