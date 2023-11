Youth League 2023/24: il Milan si sbarazza 4-1 del Borussia Dortmund e vince il girone, cade in casa la Lazio

Tutto facile per il Milan nella quinta giornata della Youth League 2023/24. I rossoneri si sono infatti imposti per 4-1 contro il Borussia Dortmund, assicurandosi così il primo posto matematico nel girone F. Gli ospiti passano subito in vantaggio dopo 4′ con il gol di Rijkhoff, ma la reazione della squadra allenata da Ignazio Abate non si fa attendere, complici anche diversi errori difensivi dei gialloneri. Al 23′ arriva infatti il pareggio con Zeroli e 5 minuti più tardi anche il vantaggio con Scotti. Solo 3 minuti dopo quest’ultimo sigla la doppietta personale, prima che al 39′ Sia chiuda la partita con il gol del 4-1. Nella ripresa i ritmi si abbassano, il Dortmund non riesce a pungere e il Milan si accontenta della larga vittoria.

Nel girone E invece la Lazio, già eliminata, non riesce a trovare il suo primo successo nella competizione. I biancocelesti infatti cadono in casa anche contro il Celtic, che passa in vantaggio dopo 14′ con Kelly. Nella ripresa arriva il raddoppio dei biancoverdi con Davidson al 73′, che sigla la rete del definitivo 0-2. Gli scozzesi superano così in classifica la Lazio, che rimane all’ultimo posto in classifica con 2 soli punti.