Highlights e gol Milan-Borussia Dortmund 4-1, quinta giornata Youth League 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 9

Il video con gli highlights di Milan-Borussia Dortmund 4-1, sfida valida per la quinta giornata di Youth League 2023/24. Tutto facile per i rossoneri, che dopo il vantaggio iniziale del Borussia dopo 4 minuti con Rijkhoff ribaltano subito la situazione nel giro di 15 minuti. Prima Zeroli per il pareggio, poi la doppietta di Scotti e infine la rete di Sia fissano il punteggio sul definitivo 4-1. Questo risultato consente al Milan di vincere il girone con un turno d’anticipo e accedere così alla fase successiva.