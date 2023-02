Viareggio Cup, giovedì 23 febbraio il sorteggio dei gironi

Manca sempre meno alla Viareggio Cup, giunta alla sua 73esima edizione in campo maschile e alla quarta in campo femminile. Saranno 32 le squadre che prenderanno parte al torneo dei ragazzi, che partirà il 20 marzo e si concluderà il 3 aprile; 8 invece le formazioni femminili, per un torneo che si svolgerà dal 21 al 27 marzo. Il sorteggio della fase a gironi verrà effettuato giovedì 23 febbraio alle ore 11:00 presso la sala di rappresentanza del Comune di Viareggio.