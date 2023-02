Rugby, Sei Nazioni 2023: Crowley convoca Buonfiglio per Italia-Irlanda

Kieran Crowley ha convocato Paolo Buonfiglio per la sfida tra Italia e Irlanda, valevole per la terza giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby. Il commissario tecnico della selezione azzurra ha deciso di chiamare il 28enne pilone delle Zebre Parma, ex capitano dell’Italia Under 20, per la sfida in programma sabato all’Olimpico di Roma contro la nazionale leader del ranking mondiale.