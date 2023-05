Serbia-Italia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei Under 17 2023

Serbia-Italia sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sulla sfida valida per la seconda giornata degli Europei Under 17 2023. Gli azzurrini di Bernardo Corradi provano a ripartire nella competizione continentali di categoria, dopo la sconfitta arrivata nella prima giornata contro la Spagna. Appuntamento alle ore 20:00 di domenica 21 maggio. Il match sarà visibile su RaiSportHD e su RaiPlay. Sportface.it, a ogni modo, vi proporrà la diretta testuale aggiornata in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICHE