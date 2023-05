Sport in tv oggi, domenica 21 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 21 maggio 2023. Tantissimi appuntamenti da seguire in diretta, con varie discipline protagoniste in questa domenica primaverile. Grande attesa ovviamente per la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, di scena sul Centrale del Foro Italico di Roma dove si assegna l’ultimo titolo Masters 1000 prima del Roland Garros. Si chiude anche la seconda settimana del Giro d’Italia, che propone una tappa potenzialmente esplosiva con arrivo a Bergamo. Spazio poi naturalmente al calcio, con quattro partite di Serie A e tutti gli altri maggiori campionati europei ma senza dimenticare anche il Mondiale Under 20 che vede scendere in campo l’Italia contro il Brasile. Il basket vive il momento clou della stagione europea con le Final Four di Eurolega, mentre in Italia proseguono i Playoff così come nell’NBA statunitense. Di seguito il programma completo della giornata.