Qualificazioni Europei Under 21 2025, Nunziata: “La vittoria contro la Turchia dà morale”

“Era fondamentale fare risultato dopo il passo falso con la Lettonia, servivano i tre punti. Mi è piaciuto il fatto che i gol siano arrivati tramite il gioco. I ragazzi hanno dimostrato di avere una grande voglia di vincere la partita. Siamo in un momento della stagione particolare e abbiamo affrontato una squadra forte, con qualità. E’ una vittoria che dà anche morale, dobbiamo proseguire su questa strada. Ho fatto delle scelte in base alle esigenze, ho dato un turno ad ogni giocatore per reparto. Alla fine credo che sia stata una bella partita“. A dirlo è commissario tecnico della Nazionale Italiana U21, Carmine Nunziata, ai microfoni Rai al termine del match vinto 2-0 contro la Turchia.