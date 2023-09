Qualificazioni Europei Under 21 2025, Miretti: “Questo gol mi dà fiducia”

“Dopo aver pareggiato la prima partita c’era un po’ di delusione, era importante vincere. Non stavo facendo una grande partita, poi per fortuna ho trovato il gol. Questo mi dà molta fiducia. Abbiamo un bel gruppo, ci stiamo conoscendo. Per essere all’inizio credo che siamo a buon punto. Io sono a disposizione della squadra a prescindere dal mio ruolo, il mister lo sa. Vado sempre in campo per dare il massimo“. A dirlo è il centrocampista della Nazionale Italiana U21, Fabio Miretti, ai microfoni Rai al termine del match vinto 2-0 contro la Turchia.