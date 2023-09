Europei maschili volley 2023: infortunio alla caviglia per Russo, l’azzurro lascia il campo dolorante

Pessime notizie per l’Italia, che a metà primo set della sfida contro l’Olanda, valevole per i quarti di finale degli Europei maschili 2023 di volley, ha perso per infortunio Roberto Russo. L’azzurro, durante un tentativo di muro, è atterrato male con tutto il peso sulla caviglia sinistra ed è rimasto a terra dolorante. Immediatamente compagni e staff medico si sono precipitati per vedere come stesse e purtroppo Russo non ha potuto proseguire la sfida. Accompagnato in panchina dagli altri giocatori, con un’espressione dolorante, la zona interessata è stata subito fasciata. La speranza è che non si tratti di nulla di particolarmente grave, ma a rivelarlo saranno gli esami a cui si sottoporrà.