Qualificazioni Europei Under 17, Round Elite: l’Italia di Corradi batte di misura Cipro

Vittoria per l’Italia nella seconda sfida del girone di Round Elite delle qualificazioni agli Europei Under 17 2023. Gli azzurri di Bernardo Corradi battono di misura Cipro e dopo il pareggio contro l’Irlanda all’esordio trovano i tre punti tutti insieme. Decisive le reti di Sadotti, messa a segno alla mezzora del primo tempo, e di Mannini, che segna alla mezzora del secondo tempo. Finale di sofferenza per il ritorno degli isolani, a segno con Sokratous. Nell’altra sfida del girone gli irlandesi hanno battuto con un netto 3-0 i pari età dell’Ucraina e così gli azzurrini condividono la vetta a quota 4 punti.

Dopo una prima mezzora equilibrata ma con l’Italia a gestire il pallino del gioco, i ragazzi di Corradi la sbloccano grazie alla rete di Edoardo Sadotti. Un vantaggio che consente agli azzurrini di manovrare con maggiore tranquillità, anche se gli isolani continuano a restare attaccati nel punteggio. Per fortuna, al 75′ arriva la rete del raddoppio da parte di Mattia Mannini, che sembra chiuderla. Così non è: Sokratous accorcia le distanze e il finale è in trincea per la nostra nazionale giovanile, che riesce comunque a portare a casa la vittoria dopo cinque minuti di recupero.