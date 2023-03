Psg, Neymar operato alla caviglia a Doha: tornerà tra 4 mesi

L’attaccante del Psg e della Nazionale del Brasile Neymar è stato operato alla caviglia destra presso l’ospedale Aspetar di Doha. A renderlo loto è stata l’agenzia di stampa Qatar News Agency, spiegando come il calciatore si sia recato nel paese in mattinata per sottoporsi all’intervento, effettuato dallo specialista britannico James Calder e dal medico dell’ospedale Pieter D’Hooghe. L’ufficio stampa del Psg ha sottolineato che l’operazione è andata benissimo e che il giocatore dovrà osservare un periodo di cure e riposo. Secondo i medici, Neymar starà lontano dai campi per 4 mesi e non tornerà prima della prossima stagione.