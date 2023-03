Empoli-Udinese, Sottil: “Vogliamo dare continuità, Pereyra giocatore fondamentale”

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A 2022/2023 contro l’Empoli: “Sarà una gara tosta, ma è importante dare continuità. L’Empoli è una squadra dinamica che conosciamo bene, dovremmo essere concentrati soprattutto in fase difensiva. Nello spogliatoio il clima è sereno: siamo reduci da un importante punto a Bergamo e vogliamo dare continuità di prestazioni e risultati“.

Sottil ha poi parlato dei singoli: “Pereyra è un grande leader e il nostro capitano. Si è sempre messo a disposizione, stringendo i denti quando non era in condizioni ottimali e dimostrando un grande senso di appartenenza. Per noi è fondamentale averlo in squadra. Festy ha bisogno di un determinato percorso di adattamento, essendo un 2002 che giocava in Championship un campionato diverso tatticamente dalla Serie A. Le sue qualità sono importanti ed è un giocatore affidabile, contro l’Atalanta non era facile ma si è fatto trovare pronto. Zeegelaar? E’ in buone condizioni fisiche, presto sarà a disposizione. Pafundi? Un patrimonio per l’Udinese e per la Nazionale italiana. Su di lui c’è un progetto tecnico impostato e delineato. Ha bisogno di crescere e giocare con continuità senza accelerare i tempi. La sua fortuna è far parte di una società specializzata nella valorizzazione dei giovani“.