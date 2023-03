Regolamento Europei Under 17 2023, fase èlite: format e come funziona

di Mattia Zucchiatti 5

Al via gli Europei Under 17. La competizione continentale si compone di un turno di qualificazione, un turno èlite e, dall’edizione 2014/15, di una fase finale a sedici squadre che di solito si tiene a maggio. Archiviata la fase di qualificazione, il torneo è giunto ora alla fase èlite, che si tiene in primavera. Le squadre partecipano ad un mini-torneo a quattro squadre: otto gironi, le prime classificate e le sette migliori seconde si uniscono alla nazionale organizzatrice nella fase finale. In caso di parità di punteggio in classifica, questi i criteri che si prendono in considerazione: 1: maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); 2: miglior differenza reti negli scontri diretti; 3: maggior numero di gol segnati negli scontri diretti; 4: in caso di più squadre a pari punti, se utilizzando i criteri dall’1 al 3 due o più squadre sono ancora pari, questi criteri vengono riutilizzati considerando i soli incontri fra le squadre ancora in parità; 5: miglior differenza reti generale del girone; 6: maggior numero di gol segnati nel girone; 7: minor punteggio fair play (espulsione=3 punti, ammonizione= 1 punto); 11: miglior coefficiente del turno di qualificazione.

Nella fase finale le 16 squadre vengono suddivise in quattro gironi, con le prime due di ogni raggruppamento che accedono alla fase a eliminazione diretta. Le fase finali servono anche come torneo di qualificazione al biennale Campionato del Mondo FIFA Under 17, a cui accedono le quattro semifinaliste nonché le vincenti dei due spareggi tra le squadre sconfitte nei quarti di finale.

RISULTATI