Pagelle Italia-Brasile 3-2, voti e tabellino Mondiale Under 20 2023

È un esordio con i fiocchi quello dell’Italia nel Mondiale Under 20 Argentina 2023: i ragazzi guidati da Carmine Nunziata giocano un primo tempo spettacolare e poi, grazie ad un’ottima gestione e ad una solida fase difesiva messe in mostra nella seconda frazione, portano a termine l’impresa di battere il Brasile: 3-2 il punteggio in favore dei giovani rappresentanti del tricolore, che danno il via con il sorriso alla loro avventura argentina. Di seguito le pagelle e il tabellino dell’incontro.

ITALIA (4-4-2): Desplanches 7 – Zanotti 6.5, Turicchia 6.5, Ghilardi 6, Guarino 7.5 (dal 72′ Fontanarossa 6) – Prati 8, Casadei 8, Baldanzi 7 (dal 90’+2 Giovane sv), Faticanzi 6.5 – Esposito 6 (dal 75′ Lipani 6), Pafundi 7 (dal 75′ Montevago 6). Allenatore: Carmine Nunziata 7.

BRASILE (4-4-2): Mycael 6.5 – Arthur 5.5, Jean Pedroso 4.5, Robert Renan 5, Kaiki 4.5 (dall’86’ André Dhominique sv) – Andrey Santos 6, Giovani 5 (dal 46′ Savio 6.5), Marlon Gomes 5.5 (Matheus Nascimento 5.5), Guilherme Biro 4.5 (dal 64′ Kevin 6.5), Marcos Leonardo 7.5, Matheus Martins 5 (dal 46′ Marquinhos 6.5). Allenatore: Ramon.

ARBITRO: Marco Antonio Ortiz Nava (Messico) 6

RETI: 11′ Prati, 27′ Casadei, 34′ Casadei, 71′ Marcos Leonardo, 86′ Marcos Leonardo)

AMMONITI: 19′ Andrey Santos, 66′ Zanotti, 73′ Matheus Nascimento, 86′ Ghilardi.